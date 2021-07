Coronavirus, oltre la metà dei cittadini dell'Unione europea ha ricevuto due dosi di vaccino

«Più della metà di tutti gli adulti nell’Ue sono ora completamente vaccinati!» e «sono state consegnate dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nella Ue». Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che «per proteggersi dalle varianti ed evitare una nuova ondata di infezioni, è importante vaccinarsi».

«Grazie a un aumento massiccio ed estremamente rapido della nostra capacità produttiva, abbiamo raggiunto l’impresa di fornire agli Stati dosi sufficienti per vaccinare completamente il 70% della popolazione adulta», ha affermato il Commissario Ue e capo della task force europea per i vaccini, Thierry Breton, in un’intervista a La Stampa.

Breton, che oggi incontra a Roma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha spiegato che ora spetta agli Stati «raddoppiare gli sforzi» e ai cittadini più scettici superare le resistenze. Con Draghi «discuteremo delle capacità tecnologiche dell’Ue, in particolare per quanto riguarda lo Spazio e i semiconduttori, oltre che delle sfide dell’industria europea nella transizione verde e digitale», ha spiegato, «ma sarà certamente l’occasione per fare il punto sul traguardo storico che l’Ue ha raggiunto nella produzione di vaccini».

Mezzo miliardo di dosi, tutte prodotte all’interno dell’Unione, sono state consegnate agli Stati membri: un numero sufficiente per garantire la copertura al 70% dei cittadini europei maggiorenni. Adesso, spiega ancora, «l'urgenza è di convincere i più reticenti e vaccinare in massa la nostra popolazione, anche oltre il 70%. Abbiamo la capacità industriale per farlo».

© Riproduzione riservata