Il panda è salvo: non è più a rischio di estinzione

La Cina ha eliminato il panda dalla lista degli animali a rischio di estinzione. L’annuncio è stato dato dal ministero dell’Ecologia e dell’ambiente di Pechino e «riflette le migliorate condizioni di vita e gli sforzi della Cina nel mantenere il loro habitat integrato», ha dichiarato il capo del dipartimento per la Conservazione ecologica, Cui Shuhong.

Nonostante la riclassificazione, il panda rimane ancora «vulnerabile», e sono solo 1.800 gli esemplari che vivono non in cattività in Cina. L’annuncio giunge a cinque anni dalla rimozione del panda dalla stessa lista compilata dalla International Union for Conservation of Nature di Ginevra, una decisione all’epoca non approvata da Pechino, che sottolinea spesso i suoi sforzi contro l’estinzione dell’orsetto, considerato un patrimonio nazionale in Cina e usato anche in diplomazia.

La rimozione del panda dalla categoria degli animali a rischio di estinzione è stata accolta con piacere dagli utenti dei social media in Cina, mentre gli esperti hanno sottolineato che il successo nella politica di conservazione è da imputare soprattutto agli sforzi per ricreare e ripopolare le foreste di bambù, alimento che costituisce il 99% della dieta del panda. Oltre ai panda, secondo le stime di Pechino, sono aumentati anche gli esemplari di altre specie a rischio come le tigri siberiane, i leopardi dell’Amur, gli ibis crestati e gli elefanti asiatici.

