Coronavirus, in Australia lockdown esteso di una settimana a Sydney

Le autorità australiane hanno esteso per un’altra settimana, fino alla mezzanotte del 16 luglio, il lockdown per i circa sei milioni di abitanti di Sydney, la città più popolosa del paese, e nelle aree circostanti, per effetto dell’aumento dei contagi dovuto alla variante Delta. Lo stato del Nuovo Galles del Sud ha registrato oggi 27 nuovi casi, e da metà giugno, quando è stato segnalato il primo caso in un gruppo di turisti, i contagi sono oltre 350.

Come ha spiegato la governatrice dello stato, Gladys Berejiklian, l’aumento del numero dei contagi non si fermerà a breve. Il lockdown stabilito lo scorso 26 giugno riguarda oltre un quinto dei 25 milioni di australiani e in altre regioni sono stati decise misure locali in gran parte già revocate.

L’Australia ha chiuso i confini nel marzo 2020 e prevede di non riaprirli prima della metà del 2022: gli ingressi dall’estero sono stati ridotti da 6 mila a 3 mila all’anno, e questo ha reso difficile anche il rimpatrio dei circa 34 mila australiani residenti all’estero. Dall’inizio della pandemia, si sono registrati 30.800 contagi, 910 decessi mentre i vaccini sono stati somministrati a 8,4 milioni di persone ma solo il 5% della popolazione ha avuto il ciclo completo. AGI

© Riproduzione riservata