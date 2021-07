In Gran Bretagna, Kate, la duchessa di Cambridge, si è messa in autoisolamento perchè entrata in stretto contatto con qualcuno risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto Kensington Palace senza spiegare chi sia il contatto, ma solo che c'è stato la scorsa settimana, il che fa pensare che possa essere accaduto durante il torneo di Wimbledon, a cui la duchessa ha assistito.

