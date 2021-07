Cambogia, bevono vino di riso fatto in casa a un funerale: 11 morti

Undici abitanti di Kampot, un villaggio cambogiano a circa 155 chilometri dalla capitale Phnom Penh, sono morti durante un funerale dopo aver bevuto vino di riso, molto probabilmente tossico.

Lo ha detto un ufficiale di polizia. Negli ultimi due mesi, più di 30 persone sono morte in tre diversi incidenti in Cambogia a causa del vino di riso fatto in casa contenente metanolo, un liquido altamente tossico che può causare cecità se ingerito. Altre 10 persone che partecipavano allo stesso funerale sono state ricoverate in ospedale dopo aver bevuto lo stesso vino casalingo.

"Le vittime hanno sofferto di vertigini dopo aver bevuto il liquore", ha detto un ufficiale di polizia, aggiungendo che sono stati raccolti campioni per le indagini. Il vino di riso fatto in casa è popolare nella Cambogia rurale alle feste di matrimonio, alle feste di villaggio e ai funerali come alternativa economica alle bevande prodotte commercialmente.

Ma c'è poca regolamentazione dei birrai informali e le morti di massa alle celebrazioni nei villaggi sono assai comuni. Il mese scorso sono stati arrestati almeno 15 produttori e venditori di vino di riso, mentre il ministero della salute ha rinnovato l'appello affinché le persone evitino di bere bevande contaminate.

