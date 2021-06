Coronavirus, in Russia oltre 17 mila contagi in un giorno: picco da gennaio, record a Mosca

In Russia sono stati confermati 17.906 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: il massimo di contagi accertati in un solo giorno dallo scorso 31 gennaio. Lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus ripreso dalla Tass. Nella sola Mosca sono stati accertati 9.120 contagi, il massimo finora nella capitale dall’inizio dell’epidemia. Il record precedente era di ieri con 9.056 casi. I decessi nelle ultime 24 ore nella capitale russa sono invece stati 76.

Ieri il sindaco di Mosca Serghiei Sobyanin ha dichiarato che l’89,3% dei nuovi casi di Covid nella capitale sono dovuti alla variante Delta. Secondo il centro operativo anticoronavirus, nel corso dell’ultima giornata in Russia sono morte a causa del Covid 466

persone e i decessi legati alla malattia sono dunque saliti a 128.911.

Stando all’istituto nazionale di statistica Rosstat, invece, riferisce la tv Dozhd, in totale 270.352 persone sono morte in Russia a causa della malattia. Dall’inizio dell’epidemia, in Russia si sono registrati ufficialmente 5.299.215 casi di Covid. Secondo l’Afp, che cita il sito web Gogov, in Russia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino circa 19 milioni di persone su una popolazione di circa 146 milioni di abitanti.

