Il G7 approva piano di infrastrutture globale, Biden: "Offriamo visione alternativa a Cina e Russia"

I leader del G7 riuniti a Carbis Bay hanno adottato un piano che punta ad aiutare a costruire infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo, in risposta alla Nuova Via della Seta promossa dalla Cina. Il Build Back Better World (B3W), ispirato dall’amministrazione Usa di Joe Biden, offre una partnership «guidata da valori, di alto livello e trasparente».

Un modo per rispondere alla «competizione strategica con la Cina e impegnarsi con azioni concrete per affrontare l’estrema necessità di infrastrutture nei Paesi a basso e medio reddito», ha sottolineato la Casa Bianca.

«Non si tratta di far scegliere i Paesi fra noi e la Cina. Si tratta di offrire una visione e un approccio alternativo: quello che stiamo proponendo è un’agenda positiva concentrata sull'unire i Paesi che condividono i nostri valori sui temi che contano di più». Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, sottolineando che gli Stati Uniti stanno "offrendo un visione alternativa e positiva per il mondo rispetto a quella presentata dalla Cina e dalla Russia».

© Riproduzione riservata