Coronavirus, Biden atteso in Europa: "Annuncerò un piano vaccini per il mondo"

Joe Biden annuncerà un piano vaccinale per il mondo. Lo ha anticipato lui stesso prima di imbarcarsi sull'Air Force One per l’Europa, suo primo viaggio all’estero. L'arrivo in Europa ha come obiettivo quello di rafforzare l’alleanza, ha fatto sapere poco prima della partenza per il Vecchio Continente per il G7 in Gran Bretagna, i vertici Nato e con l’Ue e poi l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

Il presidente Usa è partito da Washington diretto in Europa, per il suo primo viaggio all’estero da quando è entrato in carica: una maratona diplomatica di otto giorni per ricostruire le relazioni transatlantiche, messe a dura prova durante l’amministrazione Trump e per reinquadrare i rapporti con la Russia di Vladimir Putin.

La prima tappa della missione è la Gran Bretagna, per incontri con il premier Boris Johnson e il summit G7 in Cornovaglia, da venerdì a sabato. Biden e la first lady saranno anche ricevuti dalla regina Elisabetta II al castello di Windsor. Dal Regno Unito, il presidente americano volerà poi a Bruxelles, per i vertici della Nato e con l’Unione europea. La missione si concluderà con l’atteso, primo bilaterale tra il capo della Casa Bianca e il leader del Cremlino, il 16 giugno a Ginevra.

