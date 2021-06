Blocco web su scala mondiale, down i siti di Amazon e grandi media internazionali

Migliaia di siti internet in tutto il mondo, da Amazon a Kickstarter, dal Guardian al Financial Times, sono stati inaccessibili per ore.

Nel tentativo di caricare l’homepage, appare l’errore 503, il quale segnala che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto, perché guasto o sovraccarico.

Su Twitter alcuni utenti puntano il dito su un possibile malfunzionamento della diffusissima rete di Content Delivery Network di Shopify.

Tra i siti non accessibili figurano Reddit, Twitch, Pinterest, Spotify, Github, StackOverflow, Quora, Cnn, Bbc e New York Times.

La causa è legata a un problema tecnico ai sistemi cloud di Fastly e Amazon Web Service la ragione dell’inaccessibilità di migliaia di siti internet in tutto il mondo.

Fastly, una delle aziende più utilizzate al mondo per i servizi di Content Delivery Management, ovvero la rete di server che consente la consultazione dei contenuti, ha spiegato che sta ancora indagando sulla ragione del disservizio. Da Amazon Web Service non è ancora giunta alcuna comunicazione.

