Sparatoria fra italiani a Ibiza dopo una rissa: due feriti e un ricercato

Due italiani sono stati ricoverati a Ibiza per ferite d’arma da fuoco in seguito a una sparatoria avvenuta in una festa nella notte. Uno dei due, 28 anni, è in gravi condizioni con ferite alla testa e ad una gamba mentre l'altro ha riportato ferite lievi. I fatti sono avvenuti nella località di Ca-Na Palava (Santa Eulalia).

Secondo informazioni fornite dalla Guardia Civil spagnola, che indaga sul caso, alcune persone sono arrivate a bordo di un veicolo vicino ad una villa privata, dove era in corso una festa cui partecipavano anche i due italiani, ed hanno aperto il fuoco.

A quanto si apprende, è italiano anche un 33enne ricercato come presunto assalitore. Dai primi riscontri della Guardia Civil spagnola, sono emerse testimonianze secondo le quali alcune persone sono arrivate a bordo di un veicolo alla festa e hanno aperto il fuoco. Una delle ipotesi è che il movente sia stato una lite per futili motivi.

