Coronavirus, Melbourne in lockdown per altri 7 giorni

Il lockdown a Melbourne, seconda città più grande dell’Australia, sarà prorogato di altri sette giorni, hanno annunciato oggi le autorità cercando di arginare la recente comparsa di casi locali di Covid-19. La settimana di lockdown dei cinque milioni di abitanti di Melbourne sarebbe dovuta terminare nella notte tra oggi e domani.

"Dobbiamo eliminare questo virus, altrimenti le persone moriranno", ha avvertito James Merlino, primo ministro ad interim dello Stato di Victoria, aggiungendo che la città ha a che fare con una variante del virus "più trasmissibile di quella che abbiamo conosciuto finora".

Tale variante B.1.617, nota come Kappa, rilevata per la prima volta in India, si sarebbe diffusa tramite un viaggiatore di ritorno dall’estero. Sono stati identificati migliaia di casi di contatto e il numero di luoghi in cui circa 60 persone sono risultate positive è salito a 350. ANSA

