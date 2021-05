Germania, Merkel: ok ai vaccini anti Covid per i ragazzi dai 12 anni in su

A partire dal 7 giugno i ragazzi dai 12 anni in su potranno essere vaccinati in Germania: lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa dopo il vertice con i ministri-presidenti dei Laender, secondo quanto riferisce Bild. La possibilità della vaccinazione dipenderà dal via libera dell’Ema.

La vaccinazione ai bambini «è un atto molto sensibile» ha sottolineato la cancelliera Merkel in conferenza stampa. «Non c'è alcun obbligo alla vaccinazione» anticovid, ha ricordato la cancelliera, e questo obbligo non sussiste nemmeno per frequentare la scuola, ha aggiunto, e la ripresa dell’attività scolastica dovrà essere indipendente da quanti alunni decideranno di essere vaccinati.

