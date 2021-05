L'iceberg più grande del mondo si stacca dall'Antartide: misura più dell'isola di Maiorca

Un enorme iceberg, il più grande del mondo, si è staccato da una piattaforma di ghiaccio in Antartide e sta galleggiando attraverso il Mare di Weddell. Lo rende noto l’Agenzia spaziale europea (Esa). L’iceberg, chiamato A-76, è lungo circa 170 chilometri e largo 25, con un’area di 4.320 chilometri quadrati, leggermente più grande dell’isola spagnola di Maiorca. Le immagini del distacco sono state riprese dai satelliti, riferisce ancora l'Esa.

L’iceberg è stato originariamente individuato dal British Antarctic Survey e confermato utilizzando le immagini dal satellite Copernicus. L’enormità dell’A-76, che si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Ronne in Antartide, si classifica come il più grande iceberg esistente sul pianeta, grande quasi quattro volte la città di New York, superando l’A-23A, che è di circa 3.380 km quadrati e galleggia anch’esso nel mare di Weddell.

Un altro grande iceberg antartico che aveva minacciato un’isola popolata da pinguini al largo della punta meridionale del Sud America da allora ha perso gran parte della sua massa e si è spezzato in più pezzi, hanno detto gli scienziati. La temperatura media della superficie terrestre è aumentata di un grado dal 19esimo secolo, abbastanza alta per incrementare la siccità, le ondate di calore e i cicloni tropicali. Ma l’aria sopra l’Antartide si è riscaldata più del doppio in questi anni.

