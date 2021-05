Covid, Australia pronta a tenere chiusi i confini fino a metà del 2022

L’Australia intende mantenere chiusi i propri confini fino alla metà del prossimo anno, nonostante le pressioni per riaprire il Paese ai viaggiatori stranieri, sigillato da marzo 2020 a causa della pandemia di Covid. «Per tutto il percorso saremo guidati dai consigli medici» e «dalla consulenza economica», ha dichiarato il primo ministro Scott Morrison in un intervento in tv.

La prospettiva ha suscitato scontento nell’opposizione che ha attaccato la «sostenibilità» a lungo termine del piano di riapertura: «Ci trasformerà in un avamposto eremita», ha denunciato Tim Wilson, parlamentare del Partito Liberale.

L’Australia è stato il Paese dove l’epidemia di coronavirus è stata controllata meglio, proprio grazie alla chiusura delle frontiere, insieme a un sistema efficace di tracciamento dei casi. In tutto, nel Paese da circa 25 milioni di abitanti ci sono stati poco meno di 30 mila contagi e 910 morti.

