L’India ha registrato per la prima volta dall’inizio della pandemia più di 4.500 decessi legati al coronavirus in un solo giorno. Le vittime registrate sono 4.529, un dato in contrasto con il dato dei contagi: sono 267.334 le infezioni segnalate nell’ultima giornata. L’India di recente ha superato più volte i 400 mila contagi giornalieri.

Il precedente record, 4.475 vittime, era stato segnato dagli Stati Uniti.

