Israele, la guerra non si ferma: gli Usa chiedono di fermare i razzi

Per la prima volta dall'inizio dell'escalation militare in corso con gli islamisti di Hamas, l'esercito di Israele ha annunciato un allarme missilistico nel nord del Paese. Finora i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza avevano fatto scattare le sirene d'allarme nel Sud e nel Centro di Israele, ma non nel Nord.

Nelle prime ore di oggi gli allarmi sono scattati di nuovo nella metropoli di Tel Aviv, dove i residenti si sono precipitati ai rifugi, ma anche nella valle di Jezreel in Galilea. Dall'inizio lunedì sera dell'escalation militare tra Hamas, movimento islamista armato al potere nella Striscia di Gaza, e Israele, circa 1.500 razzi sono stati lanciati dall'enclave palestinese in territorio israeliano, secondo un ultimo rapporto.

Secondo i militari, il lancio di 350 razzi "è fallito" e "centinaia" di altri sono stati intercettati dallo scudo missilistico Iron Dome. Sette persone sono state uccise, tra cui un bambino di sei anni e un soldato, nel fuoco di razzi e missili anticarro arrivato dalla Striscia di Gaza.

L'esercito di Israele ha da parte sua bombardato la Striscia e continuato i suoi raid anche oggi. Secondo l'ultima valutazione del ministro della Salute palestinese, gli scontri di questi giorni hanno provocato 67 morti e 388 feriti nell'exclave palestinese da due milioni di abitanti.

Intanto il segretario di stato americano Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il leader palestinese Abu Mazen chiedendogli di fermare il lancio di razzi verso Israele.

"Ho parlato con il presidente Abbas della situazione in corso a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza. Ho espresso le mie condoglianze per la perdita di vite umane. Ho sottolineato la necessità di porre fine agli attacchi missilistici e di abbassare le tensioni", ha twittato il funzionario Usa. "Israeliani e palestinesi meritano di avere uguali libertà, dignità, sicurezza e prosperità", ha aggiunto.

E' stato il primo contatto ad alto livello tra l'amministrazione Biden e i palestinesi. Washington aveva annunciato in precedenza l'invio di un emissario in Israele e nei Territori palestinesi per sollecitare ancora una volta la "de-escalation". Mercoledì scorso il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e Antony Blinken hanno entrambi parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La nuova esplosione di violenza, la più intensa in sette anni, ha provocato almeno 74 morti e centinaia di feriti in poco più di due giorni.

