Coronavirus, negli Usa niente mascherine al chiuso e distanziamento per chi è vaccinato

I pienamente vaccinati negli Stati Uniti non dovranno più indossare le mascherine o rispettare il distanziamento sociale, all’aperto e al chiuso. Lo prevedono le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention, Cdc, segnalando una svolta nella lotta contro il coronavirus. Attualmente oltre il 35% degli americani è pienamente vaccinato.

«Se siete vaccinati e siete all’aperto, mettete da parte la vostra mascherina»: era stato l’ultimo messaggio agli americani del virologo Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Joe Biden. «È tempo per una transizione - aveva sottolineato oggi alla Cbs - e le persone vaccinate non devono più indossare la mascherina all’aperto, a meno che non si trovino in situazioni molto affollate. Ma in tutti gli altri casi, mettete la mascherina da parte, non dovete indossarla».

Fauci ha quindi spiegato che l'uso della mascherina potrebbe diventare un’abitudine stagionale, per combattere la diffusione anche di comuni malattie: «Guardate come quest’anno la stagione influenzale non è praticamente esistita, perché le perone hanno seguito quelle regole sanitarie che funzionano non solo per fermare il Covid».

