In discoteca senza mascherine e distanziamento, a Liverpool l'evento-test con 3 mila persone

Niente mascherine e neppure distanziamento: è il primo evento organizzato in una discoteca nel Regno Unito da quando è scoppiata la pandemia nel mondo. Si è tenuto ieri notte a Liverpool, voluto dalle stesse autorità come test pilota per organizzare la futura riapertura dei luoghi di intrattenimento.

È uno degli appuntamenti previsti dalla roadmap di quattro fasi in Inghilterra, che punta a revocare quasi tutte le restrizioni al coronavirus entro il 21 giugno. Tremila le persone a cui è stato concesso di entrare nella discoteca Circus, in un magazzino dismesso e riattato, al Bramley-Moore Dock: i partecipanti dovevano essere risultati negativi ai test antigenici covid-19 nelle 24 ore precedenti all’ingresso.

L’esperimento, battezzato «The First Dance» dagli organizzatori, prevede esibizioni di Sven Vath, The Blessed Madonna e Jayda G.

Oggi si 'bissa': altre 3.000 persone arriveranno nello stesso locale per ballare al ritmo di Fatboy Slim. Il governo prevede di testare anche altri eventi dal vivo: gare sportive, spettacoli teatrali, conferenze, proiezioni cinematografiche. I partecipanti vengono testati prima e dopo gli eventi.

