Coronavirus, gli Usa allentano le restrizioni per i vaccinati: stop alle mascherine all'aperto

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno allentato le restrizioni per le persone pienamente vaccinate, che possono stare senza mascherina all’esterno quando frequentano un piccolo raduno con altri famigliari e amici pienamente vaccinati, con un mix di persone pienamente vaccinate e non, mentre cenano, camminano, corrono o vanno in bici da soli o con membri della famiglia.

I Cdc continuano invece a raccomandare la mascherina per le visite al chiuso dai parrucchieri, nei centri commerciali, nei cinema/teatri, nelle chiese e anche negli eventi affollati all’aperto, come quelli sportivi o i cortei.

Inoltre per il Cdc, se gli americani che sono stati vaccinati sono stati vicino a qualcuno col Covid-19 non devono stare lontano dalle altre persone né devono sottoporsi al test.

