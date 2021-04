Covid, preoccupano Brasile e India: record di morti e contagi

Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 3.076 decessi legati al coronavirus, per un totale di vittime che sale a 389.492, mentre i contagi sono più di 14,3 milioni. Il Brasile è il Paese più colpito dalla pandemia dopo gli Usa per numero di morti e il terzo per contagi dopo Stati Uniti e India.

Le autorità sanitarie nazionali hanno registrato un nuovo record mensile di vittime, 67.977, dopo il precedente registrato a marzo con 66.573 decessi.

Continua a crescere la curva dell’epidemia anche in India, che ha stabilito il quarto record consecutivo per contagi quotidiani. Nelle ultime 24 ore sono stati 349.691, portando il totale a 16,96 milioni, rende noto Sky News. I decessi in un giorno sono stati 2.767, il numero più alto finora. Le vittime totali sono 192.311. Nella capitale New Delhi muore una persona ogni quattro minuti ed è un dramma anche la sepoltura, tanto che molti corpi vengono bruciati in strada.

