Indonesia, trovati resti del sottomarino scomparso: "È affondato, nessuna speranza per l'equipaggio"

Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recuperato oggetti e detriti dall’interno del sommergibile. «Con prove autentiche che si ritiene provengano dal KRI Nanggala, abbiamo cambiato lo status da scomparso a affondato», ha detto ai giornalisti il portavoce della Marina, aggiungendo che gli oggetti recuperati non possono provenire da un altro natante.

Il capo della Marina Yudo Margono ha spiegato che, tra gli oggetti ritrovati, ci sono una bottiglia di grasso probabilmente usata per oliare il periscopio e tappeti per le preghiere. «Con quello che abbiamo trovato e riteniamo provenire dal sottomarino, siamo passati dalla fase in cui ritenevamo che il sommergibile fosse scomparso a quella in cui pensiamo sia affondato», ha aggiunto Margono.

