Coronavirus, niente mascherine e distanziamento tra vaccinati: le nuove linee guida europee

Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid possono incontrarsi senza indossare la mascherina né rispettare il distanziamento. Lo afferma l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) nelle nuove linee guida provvisorie pubblicate sulla base di una valutazione del rischio di contagio e infezione da Coronavirus, mettendo fine a mesi di dubbi e pareri discordanti tra i vari scienziati. L'Italia non ha ancora recepito le nuove direttive.

Il dubbio più grande era quello sulla capacità dei vaccini di proteggere non solo dalla malattia ma anche dall'infezione, che può anche restare asintomatica. Gli studi che arrivano da paesi con vaccinazione di massa come Regno Unito e Israele indicano come la trasmissione del virus possa essere ridotta, anche perché il vaccino riesce a bloccare in buona parte anche la trasmissibilità. Già a marzo i Centri controllo malattie degli Usa avevano modificato le linee guida permettendo a piccoli gruppi di persone vaccinate di tornare a riunirsi anche al chiuso senza mascherina e senza distanziamento.

Secondo l'Ecdc, il rischio di sviluppare una malattia grave per un individuo completamente vaccinato è molto basso negli adulti più giovani o di mezza età e basso negli anziani o nelle persone con fattori di rischio. Dunque chi ha completato il ciclo vaccinale può incontrare un'altra persona nella stessa condizione senza mascherina. Negli spazi pubblici, o durante i viaggi, mascherina e distanziamento vanno mantenuti indipendentemente dallo stato di vaccinazione degli individui.

