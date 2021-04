Coronavirus, Putin ai russi: "Immunità di gregge in autunno ma vaccinatevi, vi prego"

Il presidente Vladimir Putin, ha previsto che la Russia raggiungerà l’immunità di gregge «in autunno» e ha lanciato un appello ai russi, in gran parte scettici rispetto ai vaccini, a farsi inoculare. Parlando nel suo suo annuale discorso all’Assemblea federale, il presidente ha elogiato il contributo degli scienziati russi alla «svolta» nella battaglia contro il Covid-19 grazie ai vaccini sviluppati dalla Federazione.

«Il coronavirus non è stato ancora completamente sconfitto, resta una minaccia diretta», ha detto Putin, nel suo annuale discorso all’Assemblea federale. «Vediamo in che modo drammatico si sta sviluppando la situazione in molti Paesi dove il numero di contagi è in aumento», ha sottolineato il leader del Cremlino. Putin ha rivolto un appello ai connazionali a «non abbassare l’attenzione, prendersi cura di se stessi e rispettare il possibile tutte le raccomandazioni dei medici e dei servizi sanitari».

