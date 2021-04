Pass vaccinali per viaggi internazionali, l'Oms contraria: "Accentua le disuguaglianze"

Il Comitato per l’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è detto contrario ai pass vaccinali per il Covid come condizione per i viaggi internazionali, sostenendo tra le altre cose che una simile misura approfondirebbe le disuguaglianze.

La posizione è quella di "non richiedere la dimostrazione della vaccinazione come condizione di ingresso, date le evidenze limitate (sebbene in crescita) dell’efficacia dei vaccini nel ridurre la trasmissione e la persistente disuguaglianza nella distribuzione globale del vaccino". AGI

