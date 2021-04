Coronavirus: record di morti in Brasile, per la prima volta oltre 4mila decessi in 24 ore

Il Brasile ha registrato per la prima volta più di 4mila morti da Covid-19 in 24 ore. Secondo i dati resi noti dal ministero della Sanità, in un momento in cui la crisi nel paese è gravissima, il paese -che conta 212 milioni di abitanti- ha registrato 4.185 morti da Covid-19. Il totale adesso è di 336.947 decessi in tredici mesi di pandemia, un bilancio superato solo dagli Stati Uniti.

Intanto, l’Argentina ha registrato 20.870 casi di Covid-19, il più alto numero di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia. Il record precedente risaliva al 21 ottobre dello scorso anno, quando c'erano stati 18.326 positivi, e questo nuovo picco si verifica in un momento in cui i casi stanno accelerando: solo nelle ultime 24 ore ci sono stati 7.203 casi in più rispetto al giorno precedente quando le autorità avevano confermato 13.667 contagi.

Proprio a causa di questo picco, le autorità argentine hanno aumentato le restrizioni e le raccomandazioni sanitarie ma nel lungo weekend di Pasqua è stata consentita l’attività turistica. AGI

