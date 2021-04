Argentina, il presidente Fernandez positivo al Coronavirus: era stato vaccinato con Sputnik

Il presidente argentino Alberto Fernandez è risultato positivo al test per il Covid-19, l’annuncio è arrivato via Twitter alle 5,30 di oggi. «Dopo aver misurato una febbre di 37,3 e un leggero mal di testa, ho eseguito un test antigenico a fine giornata, che era positivo», ha twittato, aggiungendo che stava aspettando i risultati di un test Pcr per confermare la diagnosi.

Il presidente, che ha compiuto 62 anni venerdì, era in isolamento per precauzione, ma ha detto di stare «fisicamente bene». «Anche se avrei voluto finire il mio compleanno senza questa notizia, sono anche di buon umore». Fernandez ha anche annunciato: «Ho contattato le persone che ho incontrato nelle ultime 48 ore per valutare se costituiscono uno stretto contatto e se sia necessario per loro l’isolamento».

«Dobbiamo stare molto attenti. Chiedo a tutti di essere preservati secondo le raccomandazioni attuali. E’ chiaro che la pandemia non è passata e dobbiamo continuare a prenderci cura di noi stessi». Fernandez è stato vaccinato con il vaccino russo Sputnik V e ha avuto la sua seconda iniezione l’11 febbraio, fonti della presidenza.

L’Argentina sta affrontando una seconda ondata del coronavirus con un aumento sostenuto dei casi. Il paese sudamericano di 44 milioni di abitanti ha registrato più di 2,3 milioni di infezioni e oltre 55.000 morti dall’inizio della pandemia.

