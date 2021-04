Vaccino Johnson & Johnson, confermate 200 milioni di dosi all'Ue: quando arriva in Italia

"Rimaniamo fiduciosi della nostra capacità di rispettare l'impegno di fornire 200 milioni di dosi del nostro vaccino contro il COVID-19 a dose singola alla Commissione europea e agli Stati membri nel 2021, iniziando le consegne nella seconda metà di aprile, come precedentemente comunicato". Lo comunica l'azienda farmaceutica Johnson & Johnson dopo il blocco di un lotto di principio attivo non conforme agli standard di qualità presso la Emergent Biosolutions in Usa.

"Continuiamo a prevedere di consegnare oltre un miliardo di dosi del nostro vaccino contro il COVID-19 entro la fine del 2021", afferma l'azienda. Sulla consegna delle dosi in Italia si è espresso il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Assolutamente sì, sulla consegna di Johnson & Johnson ad oggi è confermata la previsione: a metà aprile ci saranno consegnate le prime 400mila dosi".

