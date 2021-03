La Francia in lockdown nazionale per un mese, scuole chiuse per tre settimane

La Francia estende le misure anti-covid a tutto il territorio a partire da sabato e per quattro settimane. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in un discorso in diretta tv ai francesi.

Attualmente il lockdown è in vigore in 19 dipartimenti, verrà invece esteso a tutto il territorio metropolitano (non saranno interessati dunque i territori d’oltremare).

Dopo un anno, Macron richiude le scuole. Lo ha annunciato parlando in diretta tv ai francesi. Da martedì prossimo sono previste una settimana di insegnamento a distanza, poi due settimane di vacanze per tutti (come era previsto ma senza diversificazioni regionali), quindi dal 26 aprile il rientro per materne ed elementari con medie e licei a distanza. Dal 3 maggio, tutti di nuovo in classe.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso alla nazione ha ammesso di aver «commesso degli errori» nel gestire la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.

