"Ipotesi di fuga del virus da un laboratorio", l'Oms critica la Cina e chiede nuova inchiesta sul Covid

Il direttore dell’Oms Tedros Ghebreyesus critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un’inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus da un laboratorio cinese.

L’ipotesi più probabile per quanto riguarda l’origine della pandemia al momento è quella della trasmissione del coronavirus dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale. Così è scritto nella bozza del rapporto degli esperti dell’Oms andati in missione in Cina, precisamente nella città di Wuhan, dove sono emersi i primi casi di Covid-19.

Un’altra ipotesi «probabile», si legge ancora, è la trasmissione diretta dal pipistrello agli umani, mentre l’ipotesi della trasmissione agli umani tramite la «catena del cibo freddo» è «possibile ma non probabile». La diffusione del documento è stata più volte rinviata, il che ha sollevato il timore che il governo di Pechino abbia fatto pressioni per arrivare a conclusioni che non gettassero la responsabilità sul gigante asiatico.

