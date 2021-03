Coronavirus in Brasile, record di morti nello Stato di San Paolo: 1.200 in 24 ore

Lo Stato di San Paolo, il più popolato e sviluppato del Brasile ma anche il più colpito dalla pandemia, ha registrato 1.209 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, il dato più alto su base giornaliera. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, lo Stato di San Paolo arriva così a un totale di 73.462 morti, cifra che da sola supera i bilanci di interi Paesi dell’America Latina, come l’Argentina e la Colombia.

Il Brasile sta vivendo un’accelerazione della pandemia, attribuita in parte alla circolazione delle nuove mutazioni. San Paolo, dove il 26 febbraio dello scorso anno è stato registrato il primo caso di Covid in Brasile, è la regione più colpita del Paese. Qui, le autorità hanno adottato varie misure per contenere i contagi, soprattutto in vista delle celebrazioni della Settimana Santa.

L’aumento della curva pandemica ha portato al collasso la rete ospedaliera del Paese: secondo il ministero della Salute, almeno 25 ospedali pubblici solo nello Stato di San Paolo non hanno più a disposizione i letti in terapia intensiva.

