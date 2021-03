Passaporto sanitario Ue: a cosa serve e come funziona

Il "passaporto sanitario" arriverà a metà giugno, così come annunciato dal capo della task force Ue per i vaccini Thierry Breton. Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire il libero spostamento dei cittadini dell'Unione europea e rilanciare un turismo ormai a pezzi a causa della pandemia di Coronavirus.

Il passaporto sanitario sarà un certificato disponibile sia in formato cartaceo sia digitale in ogni paese dell'Ue, sarà dotato di un codice QR e indicherà il tipo di vaccino ricevuto o se si ha già avuto la malattia e si è quindi protetti dagli anticorpi. Il documento servirà per prendere un aereo, partecipare a eventi o entrare in un luogo pubblico. Non sarà però obbligatorio: in mancanza di esso sarà richiesto un test negativo al Covid.

L’arrivo per l’estate del passaporto vaccinale Ue potrebbe salvare il turismo straniero in Italia, che ha subito un buco di circa 27 miliardi nelle spese dei viaggiatori dall’estero che sono crollate del 61% nel 2020 rispetto all’anno precedente, toccando il minimo da almeno venti anni. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati di Bankitalia in riferimento all’arrivo entro 2 o 3 mesi del primo passaporto sanitario europeo.

Una svolta, sottolinea la Coldiretti, per salvare il turismo estivo dopo che sei viaggiatori stranieri su dieci (59%) hanno dovuto rinunciare a venire in Italia nel 2020 per un totale di 57 milioni di turisti bloccati alle frontiere dall’emergenza. E nel lockdown di Pasqua, ricorda l’associazione di rappresentanza dell’agricoltura italiana, «è praticamente azzerato anche quello nazionale con un italiano su tre (32%) che aveva programmi di viaggio per vacanze, gite fuori porta o visite a parenti e amici durante le feste di Pasqua e Pasquetta».

