Coronavirus, Breton: "Verso l'immunità in Ue il 14 luglio". E presenta il passaporto sanitario

Il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, ha confermato la sua previsione secondo la quale i cittadini dell’Unione Europea entro il 14 luglio avranno raggiunto l’immunità collettiva per il Covid-19. «Ora abbiamo la capacità di produrre e fornire ai nostri concittadini europei i 360 milioni di dosi del vaccino previste alla fine del trimestre e i 420 milioni di dosi previste per la fine di luglio, necessarie per iniziare a parlare di questa immunità collettiva e raggiungerla», ha dichiarato Breton intervistato da Le Figaro.

Breton ha presentato agli spettatori un fac simile del certificato sanitario che questa estate dovrà consentire ai cittadini di riprendere gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea. «Questo è il certificato sanitario», ha spiegato Breton, «troverete il vostro nome, la data di nascita, il numero di passaporto, se siete stati vaccinato o no e con quale vaccino, indipendentemente dall’essere stati portatori della malattia».

Il certificato «sarà implementato a metà giugno», ha spiegato Breton, «una compagnia aerea potrebbe chiedervelo e, se non lo avrete, vi verrà chiesto di sottoporvi a un test». Il commissario si è detto fiducioso sulla consegna tempestiva delle prossime forniture del siero di AstraZeneca destinate all’Unione Europea. «Nel secondo trimestre, AstraZeneca si è impegnata a fornire 70 milioni di dosi ai nostri connazionali europei. So dove vengono prodotte, quindi ho fiducia».

