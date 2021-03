Vaccino, l'Ue mette in mora AstraZeneca affinchè "rispetti i patti". Verso il blocco dell'export

"Siamo in contatto con AstraZeneca affinché onorino i loro impegni. Abbiamo inviato una lettera di messa in mora, dando una cornice legale alla discussione" per sbloccare la situazione. Lo ha ribadito il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, ad una domanda.

La Commissione europea, inoltre, sta andando verso il blocco dell’export delle dosi del vaccino di AstraZeneca dall’impianto olandese di Halix verso la Gran Bretagna. "Da Londra - riportano funzionari Ue - insistono per ottenere le dosi prodotte nell’impianto olandese ma non funziona così. Ciò che verrà prodotto ad Halix andrà all’Ue".

L’impianto è indicato da AstraZeneca sia nel contratto firmato con Bruxelles che con quello firmato con Londra. Per questo il Regno Unito insiste che debba essere rispettato e che le dosi andranno consegnate. Secondo un documento dell’azienda anglosvedese, l’ok dell’Ema (con cui l’impianto sarà autorizzato a fornire l’Ue) dovrebbe arrivare giovedì ma non è chiaro quante dosi siano al momento già pronto in attesa di spedizione. I funzionari Ue sono convinti che la fabbrica abbia già prodotto dosi ma non hanno i numeri di quanti possano essere.

Il governo britannico, da parte sua, "ricorderà all’Unione europea e in particolare alla presidente, Ursula von der Leyen, gli impegni presi a non impedire alle società di adempiere ai contratti per le forniture di vaccini", compreso l’export vero il Regno Unito. E’ quanto ha dichiarato la sottosegretaria britannica della Salute, Helen Whately.

© Riproduzione riservata