Russia, l'annuncio di Putin: "Domani mi vaccinerò contro il Coronavirus"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato che ha intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19 domani. Durante un incontro dedicato al tema dei vaccini e sullo stato di avanzamento della campagna di immunizzazione nella Federazione Russa, Putin ha sottolineato che la vaccinazione è una decisione personale e volontaria di ogni persona.

«A proposito», ha dichiarato, «io stesso intendo farlo domani». Annunciando per domani la sua vaccinazione contro il Covid, il leader del Cremlino non ha voluto specificare quale dei tre sieri autorizzati in Russia verrà usato su di lui. Oltre sei milioni di russi hanno ricevuto almeno la prima dose, ha aggiunto Putin, mentre più di quattro sono stati sottoposti anche al richiamo.

Molti russi sono scettici in merito: un sondaggio all’inizio di marzo ha riferito che meno di un terzo si è detto pronto a farsi vaccinare e quasi due terzi ha sostenuto che il coronavirus è un’arma creata dall’uomo.

