Piogge torrenziali e inondazioni a Sydney, 5 milioni di persone a rischio evacuazione

Continuano nell’Est dell’Australia le forti piogge e le inondazioni che sono arrivate a colpire anche alcune zone della città di Sydney: non è escluso che migliaia di persone debbano essere evacuate anche dalla città da più di 5 milioni di abitanti.

Secondo quanto dichiarato dalla presidente dello Stato del Nuovo Galles del Sud, di cui Sydney è la capitale, Gladys Berejiklian, si tratta della peggiore inondazione in Australia degli ultimi 60 anni. In particolare, è stata superata la diga che garantisce alla città la sua riserva di acqua, a pochi chilometri dal centro abitato, e Berejiklian si difende dalle critiche per non aver prevenuto la situazione.

«Avremmo dovuto ridurre la capacità della diga del 20-25%, il che semplicemente non era fattibile». Le autorità dello Stato, impegnate nei soccorsi agli alluvionati in tutta l’area e nell’organizzazione dell’assistenza a migliaia di persone che hanno dovuto lasciare le loro case, prevedono forti piogge anche per i prossimi giorni e chiedono alla popolazione di non spostarsi se possibile. Sono state chiuse molte scuole e la campagna di vaccinazioni anti Covid-19 ha subito ritardi.

