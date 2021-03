È morto a 94 anni l'ingegnere Lou Ottens: inventò le celebri audiocassette

È scomparso all'età di 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, inventore delle celebri audiocassette. Ottens è venuto a mancare lo scorso 6 marzo ma la notizia è stata appresa soltanto oggi.

Ottens iniziò a lavorare per Philips nel 1953. Nel 1960 ottenne un'importante promozione all'interno dell'azienda e progettò insieme al suo team il primo registratore portatile al mondo. Solo successivamente ebbe l'idea dell'audiocassetta. Il progetto di Ottens fu un grande successo: da allora si stima che siano state vendute 100 miliardi di musicassette.

Ricoprì inoltre il ruolo di direttore tecnico in Philips, contribuendo allo sviluppo del compact disc, in collaborazione con la Sony nel 1979. Le sue invenzioni, nonostante siano passati tantissimi anni, sono ancora molto in voga: proprio lo scorso anno nel Regno Unito le vendite di audiocassette preregistrate sono aumentate del 103% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Gli album più venduti, limitati a questo supporto, sono stati "Chromatica" di Lady Gaga, "CALM" dei 5 Seconds of Summer, “Weird" di Yungblud e "Notes on a conditional form" del 1975.

