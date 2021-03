Ue e Nazioni Unite, via alle vaccinazioni anti-Covid in Ruanda

Iniziata in Ruanda la campagna di vaccinazione Covax, lanciata dalle Nazioni Unite per garantire l'accesso ai vaccini per i Paesi e basso reddito. A inoculare le prime dosi del vaccino è stata l'eurodeputata Chrysoula Zacharopoulou, un medico ginecologo nata in Grecia ed eletta in Francia. Zacharopoulou, designata dall'Ue per la co-presidenza del programma Covax, era accompagnata dal Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo.

Le prime vaccinazioni in Ruanda sono avvenute a Kigali, al Mayange Health Center. Zacharopoulou (un passato universitario in Italia) proseguirà la sua campagna di vaccinazione fino a giovedì.

Le dosi del vaccino Covid-19 sono arrivate in diversi paesi africani attraverso il meccanismo Covax, che permette al continente africano di vaccinare le sue popolazioni. L'iniziativa del Covax dimostra che il multilateralismo e la solidarietà internazionale sono l'unica via possibile per uscire da questa crisi. Il medico ed europarlamentare Zacharopoulou ha riaffermato l'impegno dell'Unione europea nei confronti dei paesi del Sud e in particolare del continente africano attraverso il meccanismo Covax.

Covax è co-gestito dalla Gavi Alliance, dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e dall'OMS. Il suo obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il COVID-19 e di garantire un accesso giusto ed equo ad essi a livello globale. L'Unione europea e i suoi Stati membri contribuiscono con 2,2 miliardi di euro a questo sforzo.

L'Unione europea ha lanciato il programma "Team Europe" per sostenere i paesi partner nella lotta contro la pandemia di Coronavirus e le sue conseguenze. L'obiettivo dell'approccio Team Europe è di combinare le risorse dell'UE, dei suoi Stati membri e delle istituzioni finanziarie, in particolare la BEI e la BERS.

Il Ruanda ha ricevuto 240 mila dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca e 102.960 dosi di vaccino Pfizer dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Le dosi dei due vaccini saranno utilizzate per immunizzare un totale di 171.480 persone. Complessivamente, il Ruanda prevede di ricevere un totale di 1.098.960 dosi di entrambi i vaccini.

