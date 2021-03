Vaccino anti-Covid, sequestrate migliaia di finte dosi in Sudafrica e Cina

Circa 2.400 dosi di finti vaccini anti Covid sono state sequestrate nel Sudafrica e oltre 3.000 in Cina, dove è stata smantellata una vera e propria rete di distribuzione di vaccini contraffatti.

Lo annuncia l’Interpol precisando che in entrambi i casi la polizia è intervenuta dopo una sua segnalazione. «Le autorità sudafricane hanno sequestrato circa 2.400 dosi di finti vaccini anti Covid-19 in seguito ad una nostra segnalazione», si legge in una nota di Interpol, organizzazione internazionale basata a Lione e dedita alla cooperazione tra le polizie.

Il sequestro, viene precisato, è avvenuto in un magazzino di Germiston, dove gli agenti di polizia hanno anche trovato delle mascherine contraffatte e hanno arrestato tre cittadini cinesi e uno zambiano. In Cina, invece, la polizia ha identificato una rete di distribuzione di vaccini anti Covid contraffatti arrestando 80 persone e sequestrando oltre 3.000 vaccini.

«Esprimiamo soddisfazione per questo risultato, ma si tratta solamente della punta dell’iceberg dell’attività svolta dalla criminalità organizzata per quanto riguarda i vaccini anti Covid-19», sottolinea infine il segretario generale di Interpol, Jurgen Stock.

