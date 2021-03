Calano i casi di Coronavirus, il Sudafrica allenta le restrizioni

L’allerta coronavirus in Sudafrica è stata abbassata dal livello tre ad uno in seguito ad un calo dei contagi. Lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa secondo quanto riportato dal Guardian.

"Non possiamo abbassare la guardia, le poche restrizioni che rimarranno in vigore serviranno per mantenere basso il numero dei casi e prevenire focolai", ha precisando annunciando un accordo con Johnson&Johnson per 11 milioni di dosi di vaccino anti-Covid-19 con le prime 2,8 milioni che dovrebbero arrivare nel secondo trimestre dell’anno. ANSA

