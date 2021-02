Kasia Lenhardt, la modella ex fidanzata di Jerome Boateng trovata morta in casa a 25 anni

La modella Kasia Lenhardt è stata trovata morta ieri sera, nella sua abitazione nel quartiere berlinese di Charlottenburg, all’età di 25 anni. Nata in Polonia, la Lenhardt è diventata famosa nel 2012 per la sua partecipazione alla sfilata di Heidi Klum "Germany's Next Top Model".

La polizia di Berlino ha fatto sapere che, nell’appartamento, non è stato trovato alcun segno di infrazione, ipotizzando dunque il suicidio. Kasia Lenhardt era nota ai rotocalchi anche per la relazione con il 32enne terzino tedesco del Bayern Monaco Jerome Boateng, terminata lo scorso 2 febbraio dopo quindici mesi.

Jerome Boateng domani non sarà in campo nella finale del Mondiale per club contro i messicani del Tigres. Il Bayern Monaco, infatti, ha annunciato che il giocatore lascerà il Qatar e rientrerà con urgenza a Monaco di Baviera per motivi personali senza aggiungere altro. La notizia arriva dopo quella della morte dell’ex compagna del difensore, la modella Kasia Lenhardt.

