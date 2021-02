Coronavirus, la Germania proroga il lockdown fino al 7 marzo

In Germania il lockdown sarà prorogato fino al 7 marzo. È quanto hanno deciso Angela Merkel e i governatori dei Laender al vertice sulle misure di contrasto, come emerge dal documento anticipato dai media tedeschi.

Le riaperture nel commercio al dettaglio potranno avvenire, a marzo, soltanto nelle regioni in cui l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti calerà fino al livello di 35 nuove infezioni da Covid-19. È questo uno dei criteri che emergono dal vertice fra Stato e regioni, secondo quanto ha riferito il presidente della Sassonia alla stampa.

Fino ad oggi l’obiettivo indicato dal governo era sempre stato 50, ma il Robert Koch Institut aveva chiesto di abbassarlo. La riapertura delle scuole sarà invece decisa dai Laender, mentre i parrucchieri potranno riaprire a partire dal 1 marzo.

«Il trend dei contagi in Germania è al ribasso, anche se vi è stato un rallentamento del calo dei numeri. Nondimeno la riduzione ad oggi è costante ed è una cosa per la quale il nostro ringraziamento ai cittadini è doveroso. Perché sono loro ad averlo permesso con i loro sacrifici».

Lo ha detto Angela Merkel durante la conferenza stampa convocata al termine del vertice con i governatori dei Laender che ha deciso la proroga del lockdown al 7 marzo.

«Dobbiamo fare di tutto per scongiurare un movimento a onde, alto e basso», ha incalzato la cancelliera rivolgendosi ai giornalisti: «Con i progressivi allentamenti dobbiamo controllare con attenzione quali effetti abbiano i singoli passi per lo sviluppo dei contagi». E ancora: «Per quanto sia giusto dare delle prospettive, bisognerà comunque convivere con il fatto che il futuro non è prevedibile», insiste Merkel.

© Riproduzione riservata