Nuova ondata di migranti nel Mediterraneo, barca alla deriva con altri 74 al largo della Libia

Non si arresta l’ondata di migranti nel mar Mediterraneo. Un’altra barca con 74 persone in fuga dalla Libia ha chiamato Alarm Phone. «Sono nel panico e dicono di stare imbarcando acqua», afferma l’organizzazione, «abbiamo informato le autorità e richiediamo il lancio immediato di un’operazione di soccorso».

Ieri centinaia hanno solcato il Canale di Sicilia. Circa 300 in dodici ore sono giunti a Lampedusa, altri 237 sono stati salvati dalla Ocean Viking di Sos Mediterranee: tra loro 101 minori e 31 donne, delle quali almeno quattro incinte; l’82% dei migranti è costituito da minori non accompagnati. Inoltre, 700, come reso noto dall’Unhcr, sono stati riportati in Libia.

