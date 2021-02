AstraZeneca: "In autunno nuovo vaccino contro varianti". Ma la Svizzera non autorizza l'uso del farmaco

AstraZeneca e l’università di Oxford puntano a sviluppare entro l’autunno un vaccino di nuova generazione per affrontare le varianti emergenti del Covid-19: lo ha riferito il responsabile ricerche dell’azienda anglo-svedese in un briefing con i media.

Alla domanda sui tempi per la produzione di un candidato vaccino che possa proteggere dalle varianti in circolazione e che sono sempre più numerose, Mene Pangalos ha rassicurato: «Il più rapidamente possibile».

«Lavoriamo sodo e mi riferisco non solo alle varianti, ma anche agli studi clinici che dobbiamo eseguire. Puntiamo a cercare di avere qualcosa pronto entro l’autunno, quindi quest’anno».

Andrew Pollard, che guida il team di ricerca di Oxford, ha aggiunto che sarà un «processo breve» rispetto alla realizzazione del vaccino originale, partito da da zero.

Nel frattempo anche GlaxoSmithKline e la tedesca CureVac hanno annunciato di aver raggiunto un accordo da 150 milioni di euro per sviluppare un vaccino di nuovo generazione che 'coprà le varianti emergenti nella pandemia.

Intanto però l'autorità svizzera che regolamenta l'uso dei farmaci ha dichiarato che i dati sul vaccino AstraZeneca non sono sufficienti per dare il via libera e ha chiesto "nuovi studi". "I dati attualmente disponibili non permettono una decisione su vantaggi e rischi", ha affermato Swissmedic in una nota.

