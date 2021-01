Vaccino, Russia: "Possiamo inviare 100milioni di dosi all'Ue"

Il produttore del vaccino russo Sputnik V, il Fondo per gli investimenti diretti (Rdif) ha annunciato in un tweet che potrebbe inviare decine di milioni di dosi all’Ue.

«Dopo aver completato la parte più consistente della campagna di vaccinazione di massa in Russia, Rdif può fornire alla Ue 100 milioni di dosi di Sputnik V per 50 milioni di persone nel secondo trimestre del 2021, previa approvazione Ema», si legge nel tweet, in cui si ricorda che il vaccino russo è «registrato in 15 Paesi e i documenti necessari per la rolling review dell’Ema sono stati presentati».

L’interesse verso il siero, creato con il sostegno dall’agenzia governativa di Mosca, era emerso nei giorni scorsi in particolare durante l’audizione della direttrice dell’Ema, Emer Cooke, davanti alla commissione Salute dell’Europarlamento.

I deputati hanno fatto intendere di sperare in un’accelerazione nei contatti tra l’azienda e l’Agenzia europea del farmaco per avere un’autorizzazione alla distribuzione anche nell’Unione. A spingere in questa direzione sono state soprattutto le fughe in avanti dell’Ungheria, che ha già approvato il farmaco e lo ha ordinato; ma anche, e soprattutto, le dichiarazioni della cancelliera tedesca, Angela Merkel, che si è detta pronta ad adoperarlo se dovesse ottenere il benestare dell’Ema. «Al di là delle differenze politiche, che sono ampie, possiamo certamente lavorare insieme in una pandemia, in un settore umanitario», ha evidenziato la cancelliera.

© Riproduzione riservata