Il Messico supera l'India: è il terzo paese per numero di morti Covid

Il Messico supera l’India e diventa il terzo Paese al mondo per numero di decessi legati al coronavirus, secondo un conteggio della Reuters basato su dati ufficiali. Nelle ultime 24 si registrano 1.506 vittime, per un totale di 155.145. L’India, Paese con una popolazione 10 volte superiore ai 126 milioni di abitanti del Messico, ha accertato finora 153.847 vittime.

In Cina intanto sono stati diagnosticati dalla National Health Commission of China 52 nuovi casi di coronavirus giovedì, 36 dei quali sono stati causati da contagio locale nell’area nord-orientale, scena di diversi focolai.

In particolare, 21 di loro sono stati rilevati nella provincia di Heilongjiang, 13 nella provincia di Jilin, 1 a Pechino e un altro nell’Hebei, provincia che circonda la capitale. I rimanenti 16 positivi fino a un totale di 52 sono stati diagnosticati in viaggiatori stranieri a Shanghai (9) e nelle province di Guangzhou (5), Tianjin (1) e Hunan (1). Il dato totale di oggi è una continuazione della tendenza al ribasso degli ultimi giorni: lunedì sono stati annunciati 124 casi; martedì, 82; mercoledì 75; e giovedì 54.

Inoltre, le autorità sanitarie hanno anche segnalato oggi il rilevamento di 42 nuove infezioni asintomatiche (19 delle quali provenienti dall’estero), sebbene Pechino non le includa come casi confermati a meno che non manifestino sintomi. Il totale di questo tipo di infezioni sotto osservazione è 996, di cui 293 «importate».

