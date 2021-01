Obbligo di quarantena ma esce per fare la spesa e riparare l'auto: 28 mila euro di multa

Un taiwanese è stato multato di un milione di nuovi dollari taiwanesi (circa 28.780 euro) per avere violato ripetutamente il periodo di quarantena. Lo riporta la Cnn, che cita i media locali. L’uomo era rientrato da un viaggio di lavoro in Cina giovedì scorso e sarebbe dovuto rimanere nel suo appartamento di Taichung, nel centro del Paese, per 14 giorni senza alcun contatto esterno.

Tuttavia, dopo un’accesa discussione con un vicino di casa che gli chiedeva perché stesse violando la quarantena, l’uomo - di cui non sono state rese note le generalità - è stato segnalato alle autorità e sono partiti i controlli.

Secondo l’emittente TTV News l’uomo è uscito dal suo appartamento sette volte in tre giorni: per fare acquisti e anche per portare l’auto dal meccanico. Il sindaco di Taichung, Lu Shiow-yen, ha parlato di «grave reato», che merita una «punizione severa».

© Riproduzione riservata