In Francia lo spettro di un terzo lockdown per la "variante inglese"

Lo spettro di un terzo lockdown aleggia sulla Francia, nel timore delle nuove più contagiose varianti di coronavirus. Se la situazione dovesse peggiorare, soprattutto con la diffusione della «variante inglese», «potremmo essere costretti a prendere misure più dure, che potranno andare fino al confinamento se la situazione dovesse richiederlo» ha ribadito il ministro della Salute, Olivier Veran, parlando al programma «20 heures» su TF1.

«A oggi non siamo a questo punto», ha aggiunto il ministro augurandosi che il coprifuoco sull'intero territorio nazionale dalle ore 18 possa funzionare in maniera sufficiente per il contrasto alla pandemia.

Il ministro della Salute francese ha difeso la campagna di vaccinazione, di cui già hanno beneficiato gli over 75, malgrado le difficoltà che si sono registrate. «Nel 95% dei casi - ha affermato - tutto si è svolto in modo impeccabile» e ha ribadito l’obiettivo dei 70 milioni di persone vaccinate da qui alla fine del prossimo agosto. Veran ha inoltre fatto appello ai cittadini a rispettare e rinforzare le regole di distanziamento sociale e a non utilizzare le mascherine fatte in casa.

Alle critiche diffuse nel Paese sulla gestione della crisi sanitaria, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha già dato una replica piccata, affermando che «l'incessante caccia all’errore» ha fatto della Francia «una nazione di 66 milioni di procuratori».

Ieri è stata intanto un’altra volta superata la soglia dei 20 mila nuovi casi positivi al coronavirus in 24 ore, mentre il numero settimanale di contagi dovrebbe risultare stabile rispetto alla settimana scorsa, a oltre 128 mila. AGI

