Coronavirus, in Francia obbligo del test molecolare per i viaggiatori europei

La Francia introdurrà l’obbligo del test molecolare per i viaggiatori europei che entrano nel suo territorio a partire da domenica 24 gennaio. Lo ha reso noto l’Eliseo. Il test, che certifica la negatività al coronavirus, dovrà essere svolto nelle 72 ore che precedono la partenza.

Saranno esclusi dalla disposizione i viaggi "essenziali" e ne saranno esentati i lavoratori frontalieri e i trasporti via terra. Medesimo obbligo la Francia aveva introdotto il 14 scorso per i viaggiatori provenienti da Paesi extra-Ue.

La Francia, che conta 72 mila morti per la pandemia di Covid-19, ha registrato ieri oltre 20 mila nuovi contagi e non esclude la possibilità di un terzo confinamento.

La disposizione del presidente francese Emmanuel Macron giunge al termine del vertice in videoconferenza dei 27 Stati membri Ue in cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato l’allarme sulla "gravissima situazione sanitaria" nel Vecchio Continente. La presidente ha tuttavia escluso una rigida chiusura delle frontiere europee, limitando le restrizioni agli spostamenti ritenuti non essenziali. AGI

