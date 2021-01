India, incendio nella più grande fabbrica di vaccini al mondo: "Nessun impatto su quello anti-Covid"

Un vasto incendio è scoppiato nella fabbrica a Pune dell’Istituto Serum in India, il più grande produttore di vaccini al mondo. Lo riferiscono le tv locali, precisando che la produzione del vaccino Covishield di Oxford/AstraZeneca da parte dell’Istituto non è stata colpita perché le fiamme hanno colpito un altro edificio in costruzione.

L’incendio «non avrà alcun impatto sulla produzione del vaccino contro il Covid-19», ha detto una fonte del Serum Institute aggiungendo che le fiamme sono divampate in un impianto produttivo in costruzione. Le autorità sanitarie indiane hanno approvato questo mese due vaccini: il Covishield prodotto dal Serum Institute e il Covaxin prodotto dalla società indiana Bharat Biotech.

© Riproduzione riservata