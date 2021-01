Trump e Melania lasciano la Casa Bianca: "Torneremo in qualche modo"

Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One per raggiungere la base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull'Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris.

Il presidente e la First Lady sono usciti mano nella mano. Melania indossava gli occhiali scuri ed era vestita di nero. Con il marito si è concessa per pochi istanti ai fotografi prima di salire sul Marine One.

"Goodbye": sono le uniche parole che Donald Trump ha detto uscendo dalla Casa Bianca, rivolgendosi ai cronisti, secondo quanto riferito dalla Cnn.

L'addio di Melania Trump da first lady, giacca Chanel e borsa da 70mila dollari: tutti i suoi look più celebri Donald e Melania Trump lasciano la Casa Bianca Melania Trump indossa un giacchino firmato Chanel, costo 5mila euro. E una borsa Hermés: 70mila euro Ultimo giorno da first lady per Melania Trump Sceglie di indossare una mise di colore nero, elegantissima Donald e Melania Trump pronti a lasciare la Casa Bianca Donald e Melania Trump prima della cerimonia di insediamento di Joe Biden, nuovo presidente Usa Donald e Melania Trump salgono sull’Air Force One I look di Melania Trump La regina Elisabetta, Donald Trump e Melania Trump Il servizio fotografico con lo sfondo le Piramidi Donald e Melania Trump Melania Trump al G7 di Taormina Al G7 di Taormina Melania ha puntato su un look floreale Melania Trump a Taormina Melania e Rania di Giordania Donald e Melania Trump al ballo d’inaugurazione dell’insediamento alla Casa Bianca - Ansa Donald e Melania Trump al ballo d’inaugurazione dell’insediamento alla Casa Bianca - Ansa Donald e Melania Trump con Barack e Michelle Obama

"Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme". Ha affermato Donald Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. Fra la piccola folla ci sono tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. L'atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato.

"Ritorneremo, in qualche modo" ha detto l'ex presidente nel suo discorso di addio. "Continuerò a lottare per voi", ha aggiunto.

